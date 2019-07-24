2019-07-24T08:51:39+03:00
Происшествия

Деда-педофила из Лабытнанги за изнасилование внука посадили на 13 лет

Его судили по двум статьям
Анна Полякова
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Деда-педофила из Лабытнанги за изнасилование внука посадили на 13 летДеда-педофила из Лабытнанги за изнасилование внука посадили на 13 летФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги зачитали приговор пенсионеру, изнасиловавшему собственного внука. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», 24 ноября 56-летний ямалец, изрядно выпив, сначала избил бывшую супругу. Он пытался изнасиловать ее, но не вышло. Женщина смогла постоять за себя, оказав сопротивление.

Тогда, спустя сутки, снова в состоянии алкогольного опьянения он решил воспользоваться беспомощным состоянием своего малолетнего внука. Педофил совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, сообщает СКР по ЯНАО.

Во время предварительного следствия провели стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Исследование показало, что в момент совершения преступлений извращенец мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Пострадавшим оказана психологическая помощь. С ребенком провели реабилитационные мероприятия.

Его судили по двум статьям: «Покушение на изнасилование» и «Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В результате суд назначил извергу наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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