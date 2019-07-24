2019-07-24T08:24:48+03:00
Происшествия

На Ямале горит более 500 гектаров леса

Уровень пожарной опасности в регионе возрос
Анна Полякова
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В Пуровском районе горит лес Фото: группа "Тарко-Сале" vk.comВ Пуровском районе горит лес Фото: группа "Тарко-Сале" vk.com
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня, 24 июля, действуют восемь очагов природных пожаров. Леса горят на площади 525,4 гектаров. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории региона зарегистрировано 89 очагов возгорания на общей площади 1764,2 гектаров. Напомним, накануне леса горели в 12 точках на площади 649 гектаров в Пуровском и Надымском районах.

Во вторник окружный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал предупреждение о том, что на территориях трех районов Ямала - Красноселькупского, Пуровского и Тазовского - с 23 по 26 июля ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах.

По данным окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, большая вероятность развития пожаров на территории леса вблизи поселка Уренгой. Уровень опасности – 5 класс.

С 5 июля по 1 сентября на Ямале действует особый противопожарный режим. А с 13-го июля по погодным условиям введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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