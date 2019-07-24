2019-07-24T08:01:40+03:00
Происшествия

Шестилетний велосипедист «сбил» внедорожник

Мальчик получил травмы
Анна Полякова
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Шестилетний велосипедист «сбил» внедорожник Фото: Госавтоинспекция ЯмалаШестилетний велосипедист «сбил» внедорожник Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Муравленко в ДТП пострадал шестилетний велосипедист. Авария произошла 23 июля около 18 часов 00 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, несовершеннолетний велосипедист допустил наезд на остановившийся УАЗ. В результате происшествия мальчик получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано семь ДТП, в результате которых один несовершеннолетний получил травмы.

С начала 2019 года в 2539 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 300 травмированы, в их числе 37 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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