2019-07-24T06:31:15+03:00
Происшествия

Новоуренгоец надеялся избежать наказания за кражу телефона

Он уже попадался за аналогичное преступление
Анна Полякова
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Новоуренгоец надеялся остаться безнаказанным за кражу телефона Фото: pixabay.comНовоуренгоец надеялся остаться безнаказанным за кражу телефона Фото: pixabay.com
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Житель Нового Уренгоя в очередной раз не смог пройти мимо чужого телефона. В этот раз он прибрал «плохо лежащий» на витрине новенький мобильник.

25 мая в полицию поступило заявление от директора салона связи о том, что кто-то стянул телефон, причинив ущерб на сумму 12 800 рублей. Полицейские установили, что пьяный злоумышленник в помещении салона связи воспользовался ситуацией. Убедившись, что витрина, на которой выставлены мобильные телефоны, открыта, за его действиями никто не наблюдает, похитил мобильный телефон и скрылся.

Его задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1984 года рождения.

Уголовное дело по статье «Кража», которое на него завели, расследовано и направлено в суд. Наказанием для него может стать лишения свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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