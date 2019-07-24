2019-07-24T05:32:44+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 июля: солнечно и в основном без осадков

Температура воздуха +16 .. +23 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 24 июля: солнечно и в основном без осадковПогода на Ямале 24 июля: солнечно и в основном без осадковФото: Анна Полякова
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В среду, 24 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +17 градусов, солнечно. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +22 градуса, малооблачно. Кратковременный дождь ожидается только утром. Ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, солнечно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 10 м/с.

В Надыме +16 градусов, малооблачно. Без осадков. Ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +23 градуса. Солнечно и без осадков. Ветер северный 8 м/с.

В Тарко-Сале +23 градуса. Утром пройдет дождь. Днем - без осадков и солнечно. Северный ветер 8 м/с.

В Муравленко +21 градус, солнечно. Без осадков. Северный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, солнечно, без осадков. Северо-восточный ветер 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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