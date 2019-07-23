В трех районах Ямала ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах
На территориях трех районов Ямала - Красноселькупского, Пуровского и Тазовского - с 23 по 26 июля ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах.
По данным окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, большая вероятность развития пожаров на территории леса вблизи поселка Уренгой. Уровень опасности – 5 класс.
На территории Ямала утром 23 июля действовало 12 природных пожаров. Лес горел на площади 649 гектаров в Пуровском и Надымском районах.
Напомним, с 5 июля по 1 сентября на Ямале введен особый противопожарный режим. Постановление об этом приняло окружное правительство. На период действия режима гражданам и организациям запрещается в лесу разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населённых пунктов.
А с 13-го июля по погодным условиям введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств.
ИСТОЧНИК KP.RU