В трех районах Ямала ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-23T16:09:10+03:00

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На территориях трех районов Ямала - Красноселькупского, Пуровского и Тазовского - с 23 по 26 июля ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах.

По данным окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, большая вероятность развития пожаров на территории леса вблизи поселка Уренгой. Уровень опасности – 5 класс.

На территории Ямала утром 23 июля действовало 12 природных пожаров. Лес горел на площади 649 гектаров в Пуровском и Надымском районах.

Напомним, с 5 июля по 1 сентября на Ямале введен особый противопожарный режим. Постановление об этом приняло окружное правительство. На период действия режима гражданам и организациям запрещается в лесу разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населённых пунктов.

А с 13-го июля по погодным условиям введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU