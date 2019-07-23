Жители Ноябрьска на сутки останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-23T15:28:51+03:00

Придется потерпеть ее отсутствие с 8.00 25 июля до 9.00 26 июля

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В Ноябрьске отключат горячее водоснабжение почти на сутки. Как сообщили в администрации города, горожане лишатся коммунального блага в связи с проведением технических работ по ряду адресов. Придется потерпеть ее отсутствие с 8.00 25 июля до 9.00 26 июля.

Список домов, которые останутся без горячей воды опубликованы на сайте администрации муниципалитета и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Отключение произойдет по следующим адресам: микрорайон «2» от УТ-22 до ЦТП № 9; ул. Городилова, 4 и 6, ул. Советская №81, 83, 83-А, 85, ул. Ленина № 66, 68, 70, 74, 76, 76-А, 78.

В социальных объектах: клиника «Прозрение-Север» на ул. Городилова,8, школа №8, детские сады: «Надежда» и «Золотая рыбка», на ул. Ленина, 70-А музей Воинской славы, СКБ-банк, «Супермаркет» на ул. Советская, 83, магазин «Гостинец» на ул. Советская, 85-Б, торговые центры и модульные магазины на ул. Городилова, 2-А.

Будут также отключены соцобъекты в микрорайоне «Ц-3»: детская поликлиника на ул. Советская, 79-а, учебный корпус №4, на ул. Советская, 77-А.

ИСТОЧНИК KP.RU