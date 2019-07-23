Новоуренгойка отдала мошенникам 128 тысяч рублей за виртуальные пиломатериалы

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-23T15:14:14+03:00

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Полицейские Нового Уренгоя разыскивают мошенника, выманившего у горожанки 127 500 рублей. Женщина обратилась в полицию 18 июля. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла сообщаение о продаже пиломатериалов. Новоуренгойка оплатила полную стоимость покупки, переведя деньги на счет, указанный злоумышленником. После этого лжепродавец перестал выходить на связь. Товар до настоящего времени не доставлен.

В этот же день в полицию обратилась еще одна женщина, которая также за покупку пиломатериалов перевела злоумышленнику на счет 68 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела. Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов, помнить о том, что при покупке товар по объявлению у неизвестного лица, существует риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU