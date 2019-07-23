В Ноябрьске решали судьбу насильника, заболевшего в колонии

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-23T14:10:03+03:00

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Ноябрянина, осужденного за изнасилованием несовершеннолетней и приобретение наркотиков, отпустили через два года. Как сообщает прокуратура ЯНАО, его осудили в 2015 году и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Спустя два года, мужчина был освобожден из мест содержания в связи с возникшим у него заболеванием. Правоохранители обратились в суд с исковым заявлением об установлении административного надзора в отношении освобожденного от отбывания наказания лица.

Учитывалась тяжесть совершенных преступлений и их характер, поэтому территориальный отдел внутренних дел потребовал установить ограничения, например, запретить пребывания в зданиях и на территории воспитательных и иных учреждений, где могут находиться несовершеннолетние, выезд за пределы Ноябрьска без разрешения ОМВД, а также обязать явки на регистрацию в орган внутренних дел 1 раз в месяц.

Суд первой инстанции отказал, мотивировав это тем, что освобождённый от наказания считается несудимым.

При этом заключенные был освобожден от дальнейшего отбывания наказания, а не от уголовного наказания в целом, и в случае выздоровления его вернут в места лишения свободы. В результате ограничения все-таки установили.

ИСТОЧНИК KP.RU