Живописные поселения Ямала представят в Красноселькупском музее

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-23T13:40:25+03:00

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Выставка «Живописные поселения Ямала» 2 августа открывается в Красноселькупском районном краеведческом музее. Экспозиция приурочена празднованию 75-летия со дня образования муниципалитета.

Впервые будет представлена коллекция картина из собрания Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского. Зрители увидят более 30 произведений живописи, выполненных маслом на холсте, картоне, двп.

Этот муниципалитет широко известен своими природными и историческими ценностями, особенностями сочетания поселения и естественного ландшафта. Мотивами произведений стали города Салехард и Лабытнанги, сёла Салемал, Аксарка, Овгорт, Новый Порт, Гыда, Горнокнязевск и другие.

Самое большое количество работ – 20 – авторства Владимира Игловикова, уроженца Тобольска, ныне проживающего в Мытищах. Его работы были созданы на рубеже 1980–1990-х годов. Выставка продлится до 22 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU