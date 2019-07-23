Ямальскую продавщицу, отпускавшую алкоголь подросткам, отправили на исправительные работы

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-23T13:22:19+03:00

Женщина не единожды попадалась за это нарушение

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Продавщица из Салехарда, снабжавшая подростков алкоголем, понесет наказание. Женщину еще в марте 2019 года привлекли к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Тогда она отделалась административным штрафом в размере 10 000 руб.

Однако должных выводов для себя не сделала и в апреле вновь продала 17-летнему парню 4 банки алкогольного напитка с содержанием этилового спирта 4,6 %.

Расследование уголовного дела находилось на контроле в прокуратуре Салехарда. В результате ей назначено наказание в виде 2 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Кроме того, женину лишили права заниматься деятельностью, связанной с розничной продажей алкогольной продукции, сроком на 1 год, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU