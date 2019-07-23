2019-07-23T12:53:34+03:00
Общество

В Салехарде проинспектировали работы по благоустройству города

Подрядные организации идут с небольшим опережением графиков
Анна Полякова
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В Салехарде проинспектировали работы по благоустройству города Фото: salekhard.orgВ Салехарде проинспектировали работы по благоустройству города Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Иван Кононенко и замгубернатора ЯНАО Сергей Карасев провели выездное совещание по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Они лично проинспектировали ход работ на объектах благоустройства.

- В этом году в столице Ямала работы начались своевременно, подрядчики выполняют условия контракта в соответствии с установленными сроками, - отмечает заместитель губернатора.

Благоустройство коснется не только повышения комфорта горожан, но и будет направленно на здоровый образ жизни и привлечение граждан к занятиям спортом. Так на улице Чкалова появилась многофункциональная спортивная площадка с полем для игр в баскетбол, мини-футбол, волейбол и зона для занятий воркаутом.

Кроме этого, здесь станет возможным проходить военно-начальную подготовку, для этого территорию заасфальтировали и установили полосу препятствий. В скором времени на площадке появится беговая дорожка. Спортсмены смогут сдавать здесь нормы ГТО.

А любители экстрима оценят новый «Панда-парк» с его навесными веревочным переходами. Площадка будет иметь свою парковку, здесь можно будет кататься на самокатах и гироскутерах, для отдыха установят лавочки.

- В текущем году финансирование поступило в полном объеме и вовремя. Это позволило нам своевременно провести торги, определить подрядчиков. На сегодняшний день каких-либо проблем нет. Подрядные организации идут с небольшим опережением графиков, уверен к началу учебного года все объекты будут сданы, - говорит глава администрации города Иван Кононенко.

В конце лета, когда салехардцы вернутся из отпусков, они по достоинству оценят изменения и уровень комфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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