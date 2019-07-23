Банковский счет ноябрянки обчистили после разговора по телефону

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-23T12:30:27+03:00

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В Ноябрьске расследуют уголовное дело о краже денег с банковской карты. Жительница города поверила незнакомцу, позвонившему по телефону, и потеряла 7000 рублей.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что с банковской карты женщины осуществляется списание денежных средств. Для того, чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить деньги, мужчина попросил назвать все реквизиты карты, а также пароли, пришедшие на телефон.

Женщина даже не усомнилась, что разговаривает с сотрудником банка, и сообщила всю интересующую информацию. После этого деньги и ушла с ее счета.

Дело завели по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит граждан ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU