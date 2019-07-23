СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-23T12:18:29+03:00

Ситуация с лесными пожарам в Пуровском районе - на особом контроле Фото: 89.mchs.gov.ru

С начала лета зарегистрировано больше 30 очагов возгорания

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В Пуровском районе с начала лета зарегистрирован 31 лесных пожар. Площадь возгорания составила 920 гектаров. Двадцать семь из очагов ликвидировано. Ситуация находится на особом контроле, сообщили в администрации муниципалитета.

- Члены оперативного штаба по руководству мероприятиями по недопущению распространения природных пожаров на территории района обсудили обстановку с природными пожарами и принимаемые меры по их тушению, - сообщили в администрации.

Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, по данным на 8 часов 23 июля на территории района действовало четыре лесных пожара на площади 277 гектаров. Их удалось локализовать. В ликвидации очагов задействовали 112 человек и 6 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет.

Напомним, при обнаружении пожара важно незамедлительно сообщить в пожарно-спасательные службы по телефонам: 112, 01, по сотовому – 101 или на прямую линию лесной охраны по номеру: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU