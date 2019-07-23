2019-07-23T13:04:18+03:00
Общество

В Шурышкарском районе судят браконьеров, убивших лося

Причиненный ущерб возместили в полном объеме
Анна Полякова
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В Шурышкарском районе судят браконьеров, убивших лося Фото: yanao.ruВ Шурышкарском районе судят браконьеров, убивших лося Фото: yanao.ru
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Двое жителей Шурышкарского района, обвиняемых в убийстве лося, ждут суда. По данным следствия, браконьеры, являющиеся близкими родственниками, 25 апреля вели незаконную охоту.

Они приехали на снегоходах на территорию общедоступного охотничьего угодья и без разрешения на добычу лося, нарушая установленные сроки охоты на этот вид животных, застрелили сохатого.

В ходе предварительного следствия мужчины вину признали полностью. Причиненный ущерб в размере 240 тысяч рублей возместили в полном объеме.

Кроме того, один из мужчин, обвиняется в незаконном хранении оружия. У него дома без специального разрешения нашли самозарядный карабин Симонова (ОП-СКС). Он использовал это оружие и боеприпасы для охоты, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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