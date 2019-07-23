2019-07-23T11:39:00+03:00
Общество

Для тазовских переселенцев из аварийных домов построят 13 многоквартирников

В списке на расселение 150 домов
Анна Полякова
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Для тазовских переселенцев из аварийных домов построят 13 многоквартирников Фото: правительство ЯНАОДля тазовских переселенцев из аварийных домов построят 13 многоквартирников Фото: правительство ЯНАО
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В Тазовском районе для переселения жителей из аварийного жилфонда построят 13 многоквартирных домов, девять из них возведут в райцентре, по два в Антипаюте и в Гыде.

Еще один строящийся жилой дом предназначен для реализации Народной программы, участниками которой являются пенсионеры, инвалиды и ветераны ЯНАО – коренные тундровики. Благодаря Народной программе уже в этом году около 50 семей в Гыде смогут отпраздновать новоселье.

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда действует в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда». Всего в региональную адресную программу на 2019-2025 годы включено около 150 аварийных многоквартирных домов, расселяемая площадь составит более 45 тысяч квадратных метров. Сообщили в администрации Тазовского района.

Кроме того, в райцентре по программн «Устойчивое развитие сельских территорий» строится многоквартирный дом по улице Пристанской. Дом будет введен в эксплуатацию в 2021 году. В нем приобретут квартиры более тридцати тазовских семей.

Напомним, что 8 июля губернатор Дмитрий Артюхов во время рабочего визита в Тазовский поставил задачу – удвоить темпы строительства жилья, в частности для расселения тазовчан из аварийного жилфонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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