Жених застукал: тазовчанка обвинила односельчанина в изнасиловании

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-23T11:01:05+03:00

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Жительница Тазовского района, пытаясь спасти свою репутацию, обвинила односельчанина в изнасиловании. 36-летнюю женщину будут судить за заведомо ложный донос.

Вечером 14 июня пьяную подругу в интимной обстановке с мужчиной застал ее жених. Желая сохранить отношения с будущим мужем, она представила ситуацию так, будто гость пытался ее изнасиловать. Между соперниками завязалась драка, и присутствующие вызвали полицию. Женщина им также рассказала о том, что ее пытались изнасиловать, обвинив тем самым 42-летнего местного жителя в совершении тяжкого преступления.

В результате проведенных доследственных мероприятий факт покушения на изнасилование следствием был опровергнут. Женщина признала свою вину и раскаялась, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следствием собрано достаточно доказательств его вины, поэтому уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU