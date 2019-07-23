Жених застукал: тазовчанка обвинила односельчанина в изнасиловании
Жительница Тазовского района, пытаясь спасти свою репутацию, обвинила односельчанина в изнасиловании. 36-летнюю женщину будут судить за заведомо ложный донос.
Вечером 14 июня пьяную подругу в интимной обстановке с мужчиной застал ее жених. Желая сохранить отношения с будущим мужем, она представила ситуацию так, будто гость пытался ее изнасиловать. Между соперниками завязалась драка, и присутствующие вызвали полицию. Женщина им также рассказала о том, что ее пытались изнасиловать, обвинив тем самым 42-летнего местного жителя в совершении тяжкого преступления.
В результате проведенных доследственных мероприятий факт покушения на изнасилование следствием был опровергнут. Женщина признала свою вину и раскаялась, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Следствием собрано достаточно доказательств его вины, поэтому уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU