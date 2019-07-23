СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-23T09:57:03+03:00

Все ямальские школы и детсады модернизируют к 2025 году Фото: yanao.ru

Школьники будут учиться только в первую смену, а в садиках дополнительно появится более 6 тысяч мест

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Дошкольную и образовательную сферу Ямала ждут большие преобразования. Полностью модернизировать все дошкольные и школьные учреждения округа в регионе должны к 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора по строительству Андрей Воронов, отметив, без внимания не останется ни один город и район ЯНАО.

Серьёзные строительные объёмы связны не только с переводов детей на обучение в первую смену, но и с необходимостью полной замены старых зданий детсадов и школ на современные.

- На Ямале хороший уровень рождаемости. Дети растут, им нужны новые детские сады и школы, - подчеркнул Андрей Воронов.

По информации департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, к концу 2024 года в округе будет построен и реконструирован 31 объект системы образования, появятся 27 новых детских садов. Через пять лет за счёт активного строительства у региона появится дополнительно более 6 тысяч мест в садиках. При этом каждое третье место – в ясельной группе.

Строительство первых 13 детских садов уже начато, три из них возводятся в окружной столице. Два новых детских сада строят в городе Губкинский. Также начались работы по строительству школ в Лабытнанги в селе Аксарка. Две новые школы с бассейнами, на 1 200 мест каждая, строятся в Новом Уренгое, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU