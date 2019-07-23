2019-07-23T09:43:31+03:00
Происшествия

В Надыме гость убил хозяина бутылкой по голове

Мужчина умер через два дня после расправы
Анна Полякова
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В Надыме гость убил хозяина бутылкой по головеВ Надыме гость убил хозяина бутылкой по головеФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме мужчине предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. По данным следствия, 16 июля двое знакомых распивали спиртные напитки. Между ними во время застолья возник конфликт. В результате гость ударил хозяина квартиры по голове бутылкой из-под шампанского, а затем добавил несколько ударов кулаками.

После расправы мужчина ушел. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, смерть потерпевшего наступила спустя два дня на месте происшествия. Тело потерпевшего обнаружила его подруга, она же и пояснила сотрудникам правоохранительных органов о том, что произошло накануне.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, избитый скончался в результате черепно-мозговой травмы с развитием субдуральной гематомы, осложнившейся отеком головного мозга. Задержанный 35-летний обвиняемый дал признательные показания.

Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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