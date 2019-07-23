2019-07-23T09:12:29+03:00
Общество

В Яр-Сале православную часовню достроят на пожертвования

Завершить работы планируется к концу августа
Анна Полякова
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В Яр-Сале достроят православную часовню, работа над которой остановилась из-за недостаточных средств. Когда-то заложили фундамент, возвели стены, уложили крышу – на дальнейшие работы денег не хватило.

Трое неравнодушных ярсалинцев решили исправить ситуацию. Они привлекли внимание к проблеме местных предпринимателей. Те предоставили строительные материалы. А после обращения к главе местной администрации Александру Дьячкову у молодых людей уже были новые окна для часовни.

В минувшие выходные приступили к работам - покрыли деревянное строение защитным раствором, подготовили к покраске внутреннее помещение и поменяли окна. В свободное от работы время будут ремонтировать крышу, которая сейчас протекает, и изготавливать мебель, сообщили в администрации Ямальского района.

- Завершить работы планируем к концу августа, - сказал один из молодых людей, которому не безразлична судьба местной часовни Виталий Золотарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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