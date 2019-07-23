Белый шаман и Сихиртя представили ямальские традиции на фестивале славянского искусства

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-23T08:47:12+03:00

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Ямальские сказочные персонажи посетили крупнейший в Европе фестиваль славянского искусства. Он прошел в музее-заповеднике «Коломенское» и собрал более 150 тысяч зрителей. Участниками мероприятия стали свыше двух тысяч любителей сказок из 59 регионов России и Белоруссии.

В гости на «Поляну сказок» приехали туристские бренды из Тазовского района белый шаман Сэр Тадебя и девушка Сихиртя. Отметим, что площадка ямальских сказочных персонажей стала одной из самых популярных на фестивале.

Сэр Тадебя провёл мастер-классы по изготовлению национальной метательной стрелы, которую раньше коренные жители Ямала использовали в охоте. А девочка Сихиртя познакомила собравшихся с фольклором северных народов, сообщает администрация Тазовского района.

На «Сытном дворе» гостей угощали варениками и окрошкой, дальневосточной корюшкой, бурятскими бузами и другими блюдами национальной кухни. Кроме того, посетители приняли участие в квесте, покатались на каруселях, научились печь хлеб, познакомились с историей храмов и монастырей, поучаствовали в древнерусских и национальных играх.

На главной сцене выступили «Хор Турецкого», хор Сретенского монастыря, белорусский ансамбль «Песняры», Руслан Алехно, Родион Газманов, Академический хор русской песни, Сводный военный духовой оркестр.

ИСТОЧНИК KP.RU