Переправа через Обь может вновь остановиться из-за шторма

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-23T08:30:53+03:00

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На Ямале сегодня, 23 июля, ожидается вторая штормовая волна. Непогода, по прогнозам метеорологов, преимущественно будет буйствовать в Приуральском и Шурышкарском районах, где порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы – по возможности – скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Сейчас на линии 6 паромных составов, но ситуация может измениться в любой момент.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - добавили в окружной дирекции транспорта.

Напоминаем, паромная переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги в понедельник, 22 июля, приостановила свою работу из-за порывов ветра, достигающих скорости 20 м/с. К вечеру, после ослабления силы ветра, паромы были запущены.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

В случае если рейс на водном транспорте запланирован по межмуниципальным или межрегиональным маршрутам, рекомендуется связаться со справочной службой речного порта в Салехарде по телефону +7 (34922) 7-20-77.

ИСТОЧНИК KP.RU