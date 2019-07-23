На Ямале горит лес на площади 649 гектаров

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-23T08:20:29+03:00

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На территории Ямала действуют 12 природных пожаров. Лес горит на площади 649 гектаров в Пуровском и Надымском районах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Напомним, накануне было зарегистрировано девять очагов возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года в регионе зарегистрировано 84 очага природных пожаров на общей площади 1592, га.

Напомним, с 5 июля по 1 сентября на территории автономного округа введен особый противопожарный режим. А с 13-го июля по погодным условиям введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU