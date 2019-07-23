В Губкинском завалили старожила

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-23T08:08:08+03:00

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Жители Губкинского возмущены, что в городе спилили старинное дерево. Как объяснили в мэрии, прогресс не обошёлся без жертв. Речь о сосне, которую повалили при строительстве сквера в 13-м микрорайоне. «А сами потом озеленять будут!» - пишут в соцсетях обеспокоенные горожане.

Между тем, такая мера оказалась вынужденной. Дерево начало подгнивать, власти города побоялись, что это небезопасно для людей, которые будут находиться на этой площадке (сейчас – строители, а потом – родители с детьми) и приняли решение его убрать.

- Здесь есть ещё два дерева, мы их обязательно оставим, будем за ними следить, потому что озеленение города –наша приоритетная задача. Мы на Севере очень нуждаемся в зелени – будем обращать особое внимание на это, – объяснил случившееся глава Губкинского Андрей Гаранин.

Напомним, жители города, а особенно 13 микрорайона, очень хотели, чтобы на месте пустыря перед домами было место для отдыха. Здесь уже появились тротуарные и пешеходные дорожки. Также будут игровые комплексы, автомобильная стоянка. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU