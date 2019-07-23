В Новом Уренгое иностранец пытался сбыть крупную партию «синтетики»

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-23T07:10:49+03:00

Информацию о тайниках-закладках нашли в его телефоне

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Новоуренгойские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере. 05 июля на улице они задержали 28-летнего жителя ближнего зарубежья. В его мобильном телефоне содержалась информация об оставленных им же тайниках-закладках.

В результате в них полицейские обнаружили два полимерных пакета с порошкообразным веществом. Эксперты подтвердили подозрения правоохранителей: содержимое - наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 1.41 грамма. Зелье злоумышленник собирался сбыть на территории Нового Уренгоя.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ранее не судимому зарубежному гостю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20-и лет. Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, его взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU