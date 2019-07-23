В Приуральском и Шурышкарсокм районе ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-23T06:32:02+03:00

Его порывы могут достигать 17 м/с

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На Ямале объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра ожидается в Приуральском и Шурышкарсокм районе.

- На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 23 июля 2019 года прогнозируется неблагоприятное погодное явление, - сообщили в Ямало-Ненецком ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

По данным метеорологов, местами пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть восточного и северо-восточного направления со скоростью 4-9 м/с. В двух районах, Приуральском и Шурышкарском, его порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха днём поднимется до +16…+21 С, местами до +27 С.

ИСТОЧНИК KP.RU