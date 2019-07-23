2019-07-23T05:57:14+03:00
Общество

Паромную переправу Салехард – Лабытнанги вернули к работе

На линии четыре состава
Анна Полякова
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Паромную переправу Салехард – Лабытнанги вернули к работе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПаромную переправу Салехард – Лабытнанги вернули к работе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На главной переправе Ямал через реку Обь движение возобновилось накануне вечером. В 20:00 паромы вернулись на маршрут СалехардЛабытнанги. На линию вышли 4 паромных состава, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, утром 22 июля деятельность переправы была приостановлена по метеоусловиям. В этом районе властвовал сильный ветер. Его порывы достигали 20 м/с. Паромы работали с перебоями из-за непогоды и на прошлой неделе.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду. Нужно понимать, что на Оби ветер может сильно отличаться как на берегах, так и на реке, - добавили в окружной дирекции транспорта.

Информацию о работе паромов можно узнать по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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