2019-07-23T05:26:56+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 июля: дожди прекращаются, жара отступает

Температура воздуха + 14 ... +26 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 23 июля: дожди прекращаются, жара отступаетПогода на Ямале 23 июля: дожди прекращаются, жара отступаетФото: Анна Полякова
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Во вторник, 23 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +14 градусов. Днем пасмурно, но без осадков. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Ноябрьске +25 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +23 градуса, переменная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер северный 9 м/с.

В Надыме +19 градусов, облачно. Без осадков. Ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +26 градусов. Вечером – кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +26 градусов. Утром – солнечно, но после обеда на небе появятся облака. Осадки не ожидаются. Северо-восточный ветер 5 м/с.

В Муравленко +26 градусов, солнечно. Без осадков. Северо-восточный ветер 1 м/с.

В Лабытнанги +14 градусов, пасмурно, без осадков. Северо-восточный ветер 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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