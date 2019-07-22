2019-07-22T16:35:44+03:00
Происшествия

В Ноябрьске из-за авиадебоширов задержали рейс на Москву

Четверых пассажиров в состоянии алкогольного опьянения не пустили на борт
Анна Полякова
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В Ноябрьске из-за авиадебоширов задержали рейс на Москву Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comВ Ноябрьске из-за авиадебоширов задержали рейс на Москву Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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Дебоширы задержали отправление рейса из Ноябрьска в Москву. По сообщениям очевидцев, которые рассказали о случившемся в группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте», инцидент случился на рейсе авиакомпании Utair.

Известно, что самолёт задержали на полчаса. В комментариях очевидцы пишут, что четверо человек, источавших ощутимый запах алкоголя, устроили дебош. Сотрудники аэропорта выпроводили их из самолета. Для того, чтобы разрешить спорную ситуацию, пришлось привлекать полицию.

Между тем, в социальной сети некоторые очевидцы утверждают, что четверка не дебоширила. Просто были очень «хорошие». Вели себя без скандала, но сопротивлялись, когда их выводили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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