В Ноябрьске из-за авиадебоширов задержали рейс на Москву

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-22T16:35:44+03:00

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Дебоширы задержали отправление рейса из Ноябрьска в Москву. По сообщениям очевидцев, которые рассказали о случившемся в группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте», инцидент случился на рейсе авиакомпании Utair.

Известно, что самолёт задержали на полчаса. В комментариях очевидцы пишут, что четверо человек, источавших ощутимый запах алкоголя, устроили дебош. Сотрудники аэропорта выпроводили их из самолета. Для того, чтобы разрешить спорную ситуацию, пришлось привлекать полицию.

Между тем, в социальной сети некоторые очевидцы утверждают, что четверка не дебоширила. Просто были очень «хорошие». Вели себя без скандала, но сопротивлялись, когда их выводили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU