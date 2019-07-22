2019-07-22T16:15:46+03:00
Общество

Юных ямальцев научили выживать в палаточном лагере «Северные просторы»

Ребята жили на берегу реки Собь в окружении красивейших гор
Анна Полякова
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Юных ямальцев научили выживать в палаточном лагере «Северные просторы» Фото: yanao.ruЮных ямальцев научили выживать в палаточном лагере «Северные просторы» Фото: yanao.ru
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Две недели без гаджетов пролетели незаметно для сотни ямальских мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 17 лет. Смена «Нулевой километр» в окружном палаточном лагере «Северные просторы из городов торжественно закрылась.

Ребята жили на берегу реки Собь в окружении красивейших гор. Главной целью было научить ребят навыкам безопасного выживания в полевых условиях. Теперь юные ямальцы знают, как поставить палатку, разжечь костёр и укрыться в непогоду. Ну, и конечно, чтобы мальчишки и девчонки обратили внимание на красоту родного края, увидели уникальность северной природы.

Кроме того, школьники играли в футбол, цирковое фризби, придумывали собственные игры с мячом, а также проявляли свою фантазию в театральных постановках. В рамках Года театра в стране участники попробовали себя в постановках уличного классического театра и даже срежиссировали литературно-музыкальные композиции.

В конце смены 19 самых подготовленных ребят отправились покорять гору Рай-Из. Вместе с опытными инструкторами они посмотрели на водопады и поднялись на вершину 800 метров, сообщает правительство ЯНАО.

- Этот лагерь для тех, кто умеет преодолевать себя, это проверено временем, - отметила директора Окружного молодёжного центра Наталья Пантюшева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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