2019-07-22T16:00:39+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» украл у жителя Лабытнанги 30 тысяч рублей

Доверчивый северянин выполнил все требования афериста
Анна Полякова
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«Сотрудник банка» украл у жителя Лабытнанги 30 тысяч рублей«Сотрудник банка» украл у жителя Лабытнанги 30 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. Горожанин из-за своей доверчивости потеряла более 30 тысяч рублей. Осознав обман, 19 июля он обратился в полицию с заявлением.

Ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются получить доступ к лицевому счету его банковской карты. Чтобы остановить кражу, ямалец сообщил данные своей банковской карты звонившему незнакомцу. После того, как доверчивый северянин выполнил все требования неизвестного, с его банковской карты и произошло списание денег, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не сообщать никому персональные данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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