2019-07-22T15:36:30+03:00
Общество

Неравнодушные таркосалинцы «Сотворили Чудо» возле старого стадиона

Волонтеры очистили территорию возле старого городского стадиона
Анна Полякова
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Неравнодушные таркосалинцы убрали свалку возле старого стадиона Фото: puradm.ruНеравнодушные таркосалинцы убрали свалку возле старого стадиона Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале волонтеры проекта «Будущее Арктики», казаки, представители районной администрации, общественники и дачники 20 июля вышли на очистку территории возле старого городского стадиона. В рамках экологической акции «Сотвори Чудо» они убрали свалку.

В межрегиональной экологической акции приняло участие около 30 человек. Совместными усилиями удалось собрать более 50 мешков бытового мусора и две грузовые машины строительного. Акция проходит уже не первый год на территории муниципалитета, сообщает администрация Пуровского района.

Напомним, экодружины работают все выходные до 18 августа. Волонтеры проекта «Будущее Арктики» планируют убрать мусор возле старого городского стадиона, тубдиспансера и в районе прибрежных зон. Присоединиться к движению может любой неравнодушный таркосалинец. 27 июля ребята работают с 9 часов утра в районе тубдиспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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