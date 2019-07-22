СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-22T15:29:01+03:00

На Ямале мужчина упал за борт теплохода и утонул Фото: cruiseinform.ru

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В Ямало-Ненецком автономном округе после происшествия на борту пассажирского теплохода «Механик Калашников» началась доследственная проверка. 52-летний пассажир упал в реку, спасти его не удалось

Известно, что ЧП произошло 22 июля около поселка Салемал Ямальского района на 149 километре реки Обь.

- Из окна пассажирского теплохода «Механик Калашников» за борт выпал пассажир, 1967 года рождения. Предпринятыми командой теплохода спасательными мероприятиями обнаружить мужчину не удалось, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи опрашивают очевидцев. Поиски пропавшего в водах реки мужчины продолжаются. Также проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU