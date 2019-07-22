2019-07-22T14:38:00+03:00
Происшествия

Мошенники увели со счета надымчанки 26 тысяч рублей

Женщина поверила СМС-сообщению
Анна Полякова
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Мошенники увели со счета надымчанки 26 тысяч рублейМошенники увели со счета надымчанки 26 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. 32-летняя жительница города 20 июля обратилась в дежурную часть полиции с заявлением. Она сообщила, что неизвестные похитили со счета ее банковской карты 26 тысяч рублей.

Выяснилось, что 19 июля ей пришло СМС-сообщение. В нем говорилось, что действие банковской карты приостановлено. Желая разобраться в сложившейся ситуации, надымчанка позвонила на указанный в сообщении номер телефона. После звонка со счета и ушли деньги, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан при возникновении сомнительной ситуации не спешить выполнять диктуемые неизвестными действия, обращаться за помощью к представителям банков по телефонам горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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