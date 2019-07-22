В Муравленко выясняют, кто зарезал мужчину, тело которого нашли в квартире
Полицию вызвала собутыльница погибшего
В Муравленко выясняют, кто зарезал мужчину, тело которого нашли в квартиреФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко днем 21 июля 48-летняя женщина позвонила в скорую помощь и заявила, что в ее квартире находится раненный мужчина. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.
К этому моменту, как сообщает СУ СКР по ЯНАО, установлено, что накануне происшествия мужчина распивал спиртные напитки вместе с хозяйкой квартиры.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия, а также лицо, причастное к совершению преступления, устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, провели судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU