СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-22T14:09:13+03:00

В Муравленко выясняют, кто зарезал мужчину, тело которого нашли в квартире Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Муравленко днем 21 июля 48-летняя женщина позвонила в скорую помощь и заявила, что в ее квартире находится раненный мужчина. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

К этому моменту, как сообщает СУ СКР по ЯНАО, установлено, что накануне происшествия мужчина распивал спиртные напитки вместе с хозяйкой квартиры.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия, а также лицо, причастное к совершению преступления, устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, провели судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU