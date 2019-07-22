СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-22T13:55:48+03:00

За полгода на Ямале построили свыше 30 тысяч жилых квадратов Фото: yanao.ru

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За первое полугодие на Ямале построено и введено в эксплуатацию 30 951 квадратных метров жилья. Рекордсменами стали Новый Уренгой и Пуровский район. Жилфонд газовой столицы стал больше на 8 585 м². Новоселами здесь стала 181 семья. Столько квартир расположено в двух домах, которые ввели в эксплуатацию за полгода.

В Пуровском районе построили 8 412 м² жилья. Здесь появилось сразу семь новых многоквартирников, новоселье отпраздновали 104 семьи.

Салехард – лидер по количеству введённых в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. В этом полугодии завершилось строительство 27 частных домов, сообщает правительство ЯНАО.

- Мы живём на севере и стремимся делать всё, чтобы эта жизнь была максимально комфортной для ямальцев. Поэтому будем продолжать строить, - отмечает заместитель губернатора по строительству Андрей Воронов.

ИСТОЧНИК KP.RU