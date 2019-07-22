2019-07-22T12:44:22+03:00
Общество

Глава Ямала провёл совещание по нацпроекту «Экология»

В планах - ликвидация свалок, сохранение лесов и очистка рек
Анна Полякова
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Глава Ямала провёл совещание по нацпроекту «Экология» Фото: yanao.ruГлава Ямала провёл совещание по нацпроекту «Экология» Фото: yanao.ru
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Ликвидация свалок, сохранение лесов и очистка рек. Дмитрий Артюхов провёл совещание по национальному проекту «Экология»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл совещание по реализации в регионе нацпроекта «Экология». Он включает в себя 11 федеральных проектов, в трёх из которых участвует округ: «Сохранение лесов», «Чистая вода», «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Ещё два проекта Ямал реализует самостоятельно: «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».

По словам главы региона, в рамках программы «Сохранение лесов», в 2019 году планируется восстановить 800 га леса, пострадавших от пожара. В ходе проекта «Чистая вода» оценят состояния систем водоснабжения округа, будут водопровод в Лабытнанги и очистные сооружения в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьск.

Реформа системы обращения с отходами предусматривает в 2020 году начало строительства трёх крупных мусоросортировочных комплексов в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. К 2025 году все населённые пункты округа, включая труднодоступные и малочисленные, предполагается обеспечить современными объектами обращения с отходами.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» в 2019 году предоставлены субсидии на ликвидацию 24 свалок в Лабытнанги, Ноябрьске, Салехарде, в Надымском и Пуровском районах. Кроме того, на территории Ямальского, Тарко-Салинского и Ноябрьского лесничеств будут ликвидированы 114 свалок, на которых сейчас находится около 13 тыс. м³ отходов.

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» предусматривает работы по расчистке русел шести рек и прибрежных территорий в границах населённых пунктов Нори, Катравож, Белоярск, Лабытнанги, Питляр, Азовы. На реке Большой Ярудей уже начались подготовительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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