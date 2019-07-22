2019-07-22T11:59:23+03:00
Общество

Иностранцев, выкупивших все билеты на теплоходный тур по Оби, поразил Ямал

Туристы из Швейцарии хотели ощутить себя «первооткрывателями» Сибири
Анна Полякова
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Иностранцев, выкупивших все билеты на теплоходный тур по Оби, поразил Ямал Фото: dmpt.yanao.ruИностранцев, выкупивших все билеты на теплоходный тур по Оби, поразил Ямал Фото: dmpt.yanao.ru
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В Салехарде встретили очередную группу туристов из Швейцарии. Второй рейс теплохода «Ремикс», следующий по круизному маршруту Новосибирск-Салехард, прибыл в ямальскую столицу 19 июля.

В этом году все билеты на целый сезон забронированы швейцарским туроператором Thurgau Travel. До конца августа на Ямале побывает около 300 иностранных туристов.

По словам руководителя маршрута Вернера Гизе, интерес к России очень велик, потому что в Швейцарии нет таких огромных масштабов.

По ее словам, гости могут не только побывать в больших городах, но и на зелёных стоянках, чтобы самим ощутить себя «первооткрывателями» Сибири. Иностранцы были тронуты не только природой, но и сердечной теплотой русскоязычного населения. А туроператор намерен в последующие годы планировать подобные путешествия.

Экскурсионным обслуживанием путешественников в окружной столице занимается Туристско-информационный центр ЯНАО. В программе – посещение основных достопримечательностей и музеев, поход по местным лавкам за ямальскими сувенирами и деликатесами и, конечно же, церемония пересечения Полярного круга с вручением сертификатов, рассказали в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.

К слову, этот теплоход уже не первый год возит туристов на Ямал. В 2016-2018 годах совместно с туроператором «Ника» до Полярного круга по Оби совершили путешествие 381 человек, среди которых были как россияне, так и представители Австрии, Белоруссии, Германии, Израиля, Нидерландов и Швейцарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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