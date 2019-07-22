2019-07-22T11:33:04+03:00
Общество

В оленеводческих предприятиях Тазовского района пополнение

На свет появились более 8 тысяч телят
Анна Полякова
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В оленеводческих предприятиях Тазовского района пополнение Фото: правительство ЯНАОВ оленеводческих предприятиях Тазовского района пополнение Фото: правительство ЯНАО
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Более 8 тысяч телят составил прирост поголовья на предприятиях агропромышленного комплекса Тазовского района. Точное количество молодняка станет известно только к осеннему просчету, который обычно состоится в октябре.

Сегодня главная задача местных оленеводов – сохранить телят и найти сытные пастбища для увеличенного поголовья. Численность стада СПК «Тазовский» составляет почти 14 тысяч оленей, около половины из них – важенки. За время отёльной кампании в стаде появилось более 4,5 тысяч телят.

Как отмечают специалисты СПК «Тазовский», в этом году затяжная весна скорректировала показатели прироста. Тем не менее, количество появившихся на свет оленят находится в пределах нормы.

Увеличилось также поголовье стада совхоза Антипаютинский. Стельные важенки составляют почти половину численности стада – 4608 голов. В этот сезон в стаде совхоза родилось почти 3,5 тысячи телят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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