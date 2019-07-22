На факторию Яхады-Яха вертолет привез продукты
Рейсы будут выполнятся из Бованенково до середины августа
На факторию Яхады-Яха вертолет привез продукты Фото: mo-yamal.ru
Изменить размер текста:
На самую северную факторию Ямальского района Яхады-Яха доставили продукты питания. Вертолет привез чай, кофе, сгущенку, сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, фрукты, овощи и товары первой необходимости.
Последний раз продовольствие сюда завозили в апреле на трэколе. К этому времени запас продуктов заметно уменьшился, поэтому было принято решение о доставке товаров воздушным транспортом.
Как сообщили в пресс-служба администрации МО Ямальский район, рейсы будут выполнятся из Бованенково до середины августа.
ИСТОЧНИК KP.RU