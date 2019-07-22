2019-07-22T10:57:48+03:00
Происшествия

Администрацию Губкинского обязали выплатить 45 тысяч рублей покусанным детям

Случаи нападения собак зарегистрированы в марте 2019 года
Анна Полякова
Поделиться:
Администрацию Губкинского обязали выплатить 45 тысяч рублей покусанным детям Фото: pixabay.comАдминистрацию Губкинского обязали выплатить 45 тысяч рублей покусанным детям Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Администрация Губкинского выплатит детям, пострадавшим от укусов бродячих собак, компенсацию морального вреда.

Прокуратура провела проверку по обращениям жительниц города о причинении вреда здоровью их детям, сообщили в региональном ведомстве.

Сами случаи нападения бездомных животных зарегистрированы в марте 2019 года. Последствия укусов бездомной собаки потребовали длительного амбулаторного лечения.

Обязанность по отлову безнадзорных животных по закону возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил.

Прокурор учел, что несовершеннолетним были причинены не только физические, но и нравственные страдания. Последовало обращение в суд с исковыми заявлениями о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей. Районный суд удовлетворил требования. Дети получат 15 и 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальцы, очищая берег безымянного озера, решили придумать ему название
Ямалец после отказа супруги от близости надругался над внуком
«Уютный Ямал» стартовал: от северян ждут жизнеспособных идей
Самые агрессивные животные на Ямале живут в Красноселькупском районе
Ямальцы стали чаще летать
На Ямале зарегистрировано девять лестных пожаров
На переправе Салехард – Лабытнанги из-за ветра остановили паромы
Погода на Ямале 22 июля: тепло, местами пройдет дождь
Под Ноябрьском на площади пять гектаров горит лес
Движение поездов на участке пути «Собь – Харп» восстановлено
Будущие географы из Москвы прошли практику на Ямале
Озеру Ханто в Ноябрьске вернут статус городского пляжа
Погода на Ямале 21 июля: грозы и небольшие дожди
Поезд следованием «Москва-Лабытнанги» застрял под Харпом
Полицейский из Салехарда намерен добежать до Санкт-Петербурга за полтора месяца
На дискотеку и фестиваль воздушных шаров и красок под открытым небом ждут жителей Ноябрьска
Таркосалинские волонтёры вышли на борьбу с несанкционированными свалками
Туристический центр пригласил Леди Гагу и Брэдли Купера приехать на Ямал
Погода на Ямале 20 июля: станет чуть прохладнее
Уренгой потратит порядка 800 тысяч рублей на озеленение поселка
В Пуровском районе наркоману вынесли приговор за приобретение и хранение зелья
Трассу от Карамовского поста до Ноябрьска начали ремонтировать
Пуровчанин прибрал «плохо лежащий» телефон в магазине
В новоуренгойской больнице начали применять новый метод обследования сосудов сердца
Новая экспедиция «Зов тундры» готова к этнографическому путешествию
В Салехарде открыли офис «Уютный Ямал»
В Надымском районе почти в два раза возросло количество тяжких преступлений
Тазовская больница внедряет «Бережное производство»