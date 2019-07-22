Администрацию Губкинского обязали выплатить 45 тысяч рублей покусанным детям

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-22T10:57:48+03:00

Случаи нападения собак зарегистрированы в марте 2019 года

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Администрация Губкинского выплатит детям, пострадавшим от укусов бродячих собак, компенсацию морального вреда.

Прокуратура провела проверку по обращениям жительниц города о причинении вреда здоровью их детям, сообщили в региональном ведомстве.

Сами случаи нападения бездомных животных зарегистрированы в марте 2019 года. Последствия укусов бездомной собаки потребовали длительного амбулаторного лечения.

Обязанность по отлову безнадзорных животных по закону возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил.

Прокурор учел, что несовершеннолетним были причинены не только физические, но и нравственные страдания. Последовало обращение в суд с исковыми заявлениями о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей. Районный суд удовлетворил требования. Дети получат 15 и 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU