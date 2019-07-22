Ямальцы, очищая берег безымянного озера, решили придумать ему название

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-22T10:34:04+03:00

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Водоёмы в Ямальском районе становятся чище. Жители Сеяхи в минувшую пятницу очистили от мусора прибрали больше километра береговой линии безымянного озера, расположенного неподалёку от села. Волонтеры собрали более семидесяти мешков хлама и сухой болотной травы. Во время работы сеяхинцы приняли решение провести конкурс на лучшее название водоему.

А за день до этого новопортовцы участвовали в очистке берега Обской губы. Полтора километра очищенной территории и двенадцать кубов мусора – вот итог их работы. Не остались в стороне и местные предприятия. Новопортовский рыбозавод и компания «Газпромнефть-Снабжение» предоставили в помощь самосвалы и погрузчики. Жители Нового Порта уже во второй раз за это лето выходят на уборку побережья Обской губы.

Как сообщает пресс-служба администрации Ямальского района, акция «Вода России» не заканчивается, впереди ещё много работы. Вплоть до сентября во многих поселениях района запланированы массовые субботники по очистке водоёмов.

ИСТОЧНИК KP.RU