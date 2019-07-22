СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-22T10:06:14+03:00

Ямалец после отказа супруги от близости надругался над внуком Фото: Ольга Крыльцова

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В Лабытнанги судят насильника, жертвой которого стали его жена и собственный внук. По данным следствия, пьяный 56-летний мужчина 24 ноября 2018 года избил бывшую супругу, пытаясь изнасиловать ее. Однако женщина сумела противостоять агрессору, поэтому он не смог завершить начатое.

Спустя сутки, мужчина снова был пьян и воспользовался беспомощным состоянием своего малолетнего внука. Извращенец совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, стационарная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент совершения преступлений мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям: «Покушение на изнасилование» и «Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Пострадавшим оказана психологическая помощь. С ребенком провели реабилитационные мероприятия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU