«Уютный Ямал» стартовал: от северян ждут жизнеспособных идей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-22T09:39:21+03:00

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На Ямале началась кампания по сбору заявок окружного проекта инициативного бюджетирования, который называется «Уютный Ямал». Идеи можно предлагать онлайн на портале «Живем на Севере» и оффлайн в проектных офисах. Позже жители региона сами решат – на какие из них пойдёт часть бюджетных средств.

- Данный проект направлен, прежде всего, на вовлечение ямальцев в процесс планирования и расходования бюджетных средств, - прокомментировала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

Как сообщает правительство ЯНАО, ямальцы могут предлагать проекты в сфере благоустройства города, ремонта общественных зон, дорог. Важные направления – экологические инициативы, культурные события, праздники. Также от жителей ждут идей по решению первоочередных проблем в сферах коммунального хозяйства, образования, культуры, массового спорта.

Города и районы 19 июля открыли проектные офисы. Инициативы будут приниматься ровно месяц. Затем экспертная комиссия выявит шорт-лист, за который с 1 сентября можно будет проголосовать на портале «Живём на севере» и 8 сентября – на специальных участках.

Члены проектных офисов готовы оказать консультационную поддержку, помочь заполнить форму заявки на портале и даже помочь организовать защиту инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU