2019-07-22T09:12:20+03:00
Общество

Самые агрессивные животные на Ямале живут в Красноселькупском районе

Чаще нападают бродячие собаки
Анна Полякова
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Самые агрессивные животные на Ямале живут в Красноселькупском районе Фото: pixabay.comСамые агрессивные животные на Ямале живут в Красноселькупском районе Фото: pixabay.com
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Управление Роспотребнадзора ЯНАО опубликовало статистику о ситуации по укусам животных и бешенству в округе. По данным ведомства, последний случай бешенства зарегистрирован в 2010 году. Мужчина из Республики Дагестан заболел после контакта с больной собакой и приехал в регион уже заболевшим.

При этом ежегодно число лиц пострадавших от нападения не только диких животных, но и в первую очередь - домашних, остается высоким. В 2018 году показатель пострадавших от укусов остался на уровне 2017 года, зарегистрировано 1233 укуса.

Тогда было зарегистрировано три лисицы с установленным бешенством на территории Надымского района.

Показатель пострадавших от укусов наиболее высоким оказался на территории Красноселькупского района. Здесь 608,5 покусанных на 100 тысяч населения, среди городов лидирующее место занимает г. Лабытнанги - 371,3 на 100 тысяч населения. Окружной показатель - 228,9 на 100 тыс. населения.

В медучреждения было госпитализировано 125 человек, в том числе 88 получили множественные укусы или укусы опасной локализации.

Чаще повреждения наносили прирученные человеком животные в 96,9% случаях. Дикие животные нападали значительно реже - 3,1%. Из прирученных животных 48,3% приходится на бродячих собак, 24,5% - на домашних собак, 20,7%-домашних кошек, 5,4% - диких кошей, 1,2% - прочие, среди которых хомячки, домашние обезьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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