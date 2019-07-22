Ямальцы стали чаще летать

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-22T08:40:57+03:00

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Пассажиропоток в аэропортах Ямала за 6 месяцев 2019 года вырос на 7%. Теперь эта цифра составляет более 848 тысяч пассажиров. В прошлом году за этот же период перевезено чуть более 794 тысяч человек.

Статистика выполненных рейсов из аэропортов округа также показывает увеличение. За 6 месяцев совершено 21 042 рейса, в минувшем – 19 582 рейса. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО объяснили, с чем связаны такие изменения.

- Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы ямальцы могли летать по тем направлениям, которые им интересны и по льготному тарифу. К уже имеющимся – добавлено 343 дополнительных субсидируемых рейса, в том числе на новых направлениях: в Крым и, в частности, в Симферополь, - прокомментировал заместитель директора департамента Денис Редькин.

В 2019 году субсидии определены по 25 межрегиональным и 25 межмуниципальным направлениям.

Тройка наиболее популярных маршрутов на межрегиональных субсидируемых направлениях за первые полгода выглядит так: «Надым – Москва – Надым», «Новый Уренгой – Санкт-Петербург – Новый Уренгой» и «Надым – Тюмень – Надым».

На межмуниципальных направлениях наиболее востребованными у ямальцев стали направления: «Салехард – Новый Уренгой – Салехард», «Салехард – Ноябрьск – Салехард» и «Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс Каменный и обратно», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU