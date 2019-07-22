На Ямале зарегистрировано девять лестных пожаров

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-22T08:25:08+03:00

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На Ямале 22 июля зарегистрировано девять очагов природных пожаров. Горит лес на площади 418,9 гектаров в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах. Локализовано четыре возгорания, в том числе на территориях, близких к вахтовым поселкам Барсуковский и Коротчаево.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года в регионе зарегистрировано 76 очагов природных пожаров на общей площади 1227,2 га.

Напомним, с 5 июля по 1 сентября на территории автономного округа введен особый противопожарный режим. А с 13-го июля по погодным условиям введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU