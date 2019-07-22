На переправе Салехард – Лабытнанги из-за ветра остановили паромы

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-22T08:12:14+03:00

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На главной переправе Ямала 22 июля приостановлено движение. Паромы на маршруте Салехард – Лабытнанги не ходят в связи с метеоусловиями. Сегодня в этом районе сильный ветер. Его порывы достигают 20 м/с, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, на прошлой неделе переправа работала с перебоями из-за непогоды.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду. Нужно понимать, что на Оби ветер может сильно отличаться как на берегах, так и на реке, - добавили в окружной дирекции транспорта.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU