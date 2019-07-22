На переправе Салехард – Лабытнанги из-за ветра остановили паромы
На главной переправе Ямала 22 июля приостановлено движение. Паромы на маршруте Салехард – Лабытнанги не ходят в связи с метеоусловиями. Сегодня в этом районе сильный ветер. Его порывы достигают 20 м/с, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Напомним, на прошлой неделе переправа работала с перебоями из-за непогоды.
- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду. Нужно понимать, что на Оби ветер может сильно отличаться как на берегах, так и на реке, - добавили в окружной дирекции транспорта.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU