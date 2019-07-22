2019-07-22T05:31:42+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 июля: тепло, местами пройдет дождь

Температура воздуха +19 ... +28 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 22 июля: тепло, местами пройдет дождьПогода на Ямале 22 июля: тепло, местами пройдет дождьФото: Анна Полякова
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В понедельник, 22 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +19 градусов. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 10 м/с.

В Ноябрьске +26 градусов, солнечно. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +28 градусов. Днем солнечно, ближе к ночи – кратковременный дождь. Ветер восточный 3 м/с.

В Надыме +26 градусов, малооблачно. Вечером - дождь с грозой. Ветер восточный 2 м/с.

В Губкинском +26 градусов. Солнечно. Без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +26 градусов, солнечно, без осадков. Северо-восточный ветер 3 м/с.

В Муравленко +25 градусов, солнечно. Без осадков. Восточный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, малооблачно, днем – без осадков. Северо-восточный ветер 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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