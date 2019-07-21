СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-21T14:41:37+03:00

Под Ноябрьском на площади пять гектаров горит лес. Фото "Ямалспас"

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Угрозы городу нет. Пожар действует в 200 километрах от Ноябрьска. На данный момент очаг локализован на площади пять гектаров.

По данным сообщает «Ноябрьск 24», на месте работают семеро огнеборцев из «ЯМАЛСПАС».

Огонь обнаружили с самолета АН-2 поисково-спасательного отряда.

Пламя начало разгораться недалеко от Холмистого месторождения и охватило пять гектаров леса. Его заметил летчик-наблюдатель, который совершал воздушное патрулирование территории Ноябрьского лесничества.

Напомним, на Ямале объявлен пожароопасный сезон. Он продлится с 15 мая по 1 октября. Вести мониторинг состояния лесов и населенных пунктов будут 27 камер в 10 населенных пунктах, из них в этом году 25 камер установят в 15 муниципалитетах. Авиапатрулирование обеспечивают воздушные суда легкой авиации. Впервые в округе проведут авиамониторинг наиболее горимой части земель сельхозназначения и запаса.

ИСТОЧНИК KP.RU